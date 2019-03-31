2019-03-31T10:35:03+03:00
Спорт

СКА второй раз проиграл в серии с ЦСКА

Матч завершился со счетом 3:1 в пользу московских армейцев
Евгения МОСКВИНА
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Петербургские хоккеисты проиграли ЦСКА во втором матче финала Западной конференции. Фото: ska.ruПетербургские хоккеисты проиграли ЦСКА во втором матче финала Западной конференции. Фото: ska.ru
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Петербургский СКА уступил ЦСКА во второй игре финала Западной конференции. Матч состоялся накануне, 30 марта, на льду у москвичей.

Счет открыли столичные армейцы благодаря работе нападающего Кирилла Капризова. Еще одну шайбу хоккеисты из города на Неве получили от Грега Скотта во втором периоде, который отправил гол в ворота Игоря Шестеркина. Точный и единственный удар по воротам соперника петербуржцы исполнили благодаря Никите Гусеву. На 11-й минуте третьего периода упрочил победу ЦСКА хоккеист Иван Телегин. Таким образом, игра завершилась со счетом 3:1 в пользу москвичей.

Это уже второе поражение петербуржцев в серии с ЦСКА. Первый матч 28 марта завершился со счетом 2:1. Следующая игра серии состоится в Северной столице 1 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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