Охранник сгорел заживо в будке на парковке Пулково

СЕГОДНЯ 12:25 2019-03-31T12:27:33+03:00

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ЧП произошло в ночь с субботы на воскресенье у аэропорта Пулково. На одной из парковок 31 марта загорелась охранная будка. В ней оказался сотрудник, который вовремя не успел выбраться из пожара и сгорел заживо.

– Пожарные расчеты в течение 5 минут прибыли на место, пожар был оперативно потушен, – рассказала «КП-Петербург» пресс-секретарь компании «Воздушные Ворота Северной Столицы» Маргарита Потехина. – При тушении в будке обнаружено тело погибшего мужчины, сотрудника охранного предприятия, оказывающего услуги по охране парковочного комплекса.

Отмечается, что в ночном ЧП больше пострадавших нет. А специалисты уже выясняют причины пожара, который охватил будку.

– На работу аэропорта событие не повлияло, он работает в штатном режиме, – добавили в пресс-службе Пулково.

ИСТОЧНИК KP.RU