Охранник сгорел заживо в будке на парковке Пулково
ЧП произошло в ночь с субботы на воскресенье у аэропорта Пулково. На одной из парковок 31 марта загорелась охранная будка. В ней оказался сотрудник, который вовремя не успел выбраться из пожара и сгорел заживо.
– Пожарные расчеты в течение 5 минут прибыли на место, пожар был оперативно потушен, – рассказала «КП-Петербург» пресс-секретарь компании «Воздушные Ворота Северной Столицы» Маргарита Потехина. – При тушении в будке обнаружено тело погибшего мужчины, сотрудника охранного предприятия, оказывающего услуги по охране парковочного комплекса.
Отмечается, что в ночном ЧП больше пострадавших нет. А специалисты уже выясняют причины пожара, который охватил будку.
– На работу аэропорта событие не повлияло, он работает в штатном режиме, – добавили в пресс-службе Пулково.
ИСТОЧНИК KP.RU