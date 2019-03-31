«Зенит» сыграет с «Оренбургом» в лазурной форме

СЕГОДНЯ 13:20 2019-03-31T13:27:52+03:00

«Газпром Арена» ожидает на матч около 45 тысяч зрителей

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В Петербурге ждут матча сине-бело-голубых с командой «Оренбург». Игра 21-го тура Российской Премьер-Лиги пройдет 31 марта на стадионе «Газпром Арена». Уже известно, что петербургская команда выбрала на этот матч форму лазурного цвета. Об этом сообщает пресс-служба «Зенита» в Twitter. Известен и стартовый состав, который выйдет на игру в 14:00.

– «Зенит» выйдет на поле в следующем составе: Андрей Лунев, Александр Анюков (капитан команды), Ярослав Ракицкий, Бранислав Иванович, Юрий Жирков, Вильмар Барриос, Магомед Оздоев, Эмилиано Ригони, Сердар Азмун, Себастьян Дриусси, Артем Дзюба, – отмечает пресс-служба «Зенита».

На скамейке запасных будут сегодня Алексей Городовой, Михаил Кержаков, Луиш Нету, Эмануэль Маммана, Эрнани, Леон Мусаев, Эльмир Набиуллин, Кристиан Нобоа, Роберт Мак, Матиас Краневиттер, Антон Заболотный и Илья Воробьев.

Кстати, во время игры 31 марта крыша «Газпром Арены» будет закрыта. На стадионе ожидают около 45 тысяч болельщиков.

ИСТОЧНИК KP.RU