Во дворе на улице Фаворского в Петербурге рухнуло дерево

СЕГОДНЯ 13:59 2019-03-31T14:03:04+03:00

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Старое дерево во дворе на улице Фаворского не выдержало весны. Рухнуло прямо на дорогу у одного из домов, перегородив путь и для пешеходов, и для владельцев авто. Об упавшей громадине рассказали очевидцы в соцети.

– Мокрая петербургская почва не удержала дерево, – подписал фото очевидец.

По предварительной информации, никто не пострадал. И чудом огромный ствол не задел стоящие на парковке у дома автомобили. На фото видно, что дерево упало на расстоянии меньше полуметра от одной из машин.

– Хозяину авто рекомендую купить лотерейный билет, – уже шутят пользователи сети, говоря об удаче владельца машины.

Судя по фотографиям, на дереве уже стояла красная метка. Она скорее всего обозначала, что ветхую громадину собирались спилить.

ИСТОЧНИК KP.RU