Мигранты активно скупают доли в петербургских квартирах

СЕГОДНЯ 15:29 2019-03-31T15:29:57+03:00

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Мигранты активно скупают доли в квартирах Северной столицы. Покупка обходится им в среднем в полмиллиона рублей. О тенденции на рынке недвижимости рассказала юрист Ольга Безбородова «Мойке78». По словам специалиста, Росреестр хотя и старается не регистрировать меньше одной четвертой доли в жилье, однако механизм этого пока проработан не полностью.

При этом петербуржцы озадачены такой тенденцией соседства с иностранцами. Ведь при продаже долей квартиры мнение жильцов других квартир на лестничной клетке не учитывают. Однако юрист подчеркивает, что добиться общественного порядка в доме можно с помощью традиции гражданской активности.

– Само ТСЖ может отразить в своих уставах дополнительные правила для жильцов. В частности, мигрантский контроль. Но запретить продажу долей, разумеется, они не могут, – отметила Ольга Безбородова.

ИСТОЧНИК KP.RU