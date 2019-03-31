2019-03-31T15:29:57+03:00
Общество

Мигранты активно скупают доли в петербургских квартирах

В среднем сделка обходится приезжим в 500 тысяч рублей
Евгения МОСКВИНА
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Мигранты покупают доли в квартирах Северной столицы.Мигранты покупают доли в квартирах Северной столицы.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Мигранты активно скупают доли в квартирах Северной столицы. Покупка обходится им в среднем в полмиллиона рублей. О тенденции на рынке недвижимости рассказала юрист Ольга Безбородова «Мойке78». По словам специалиста, Росреестр хотя и старается не регистрировать меньше одной четвертой доли в жилье, однако механизм этого пока проработан не полностью.

При этом петербуржцы озадачены такой тенденцией соседства с иностранцами. Ведь при продаже долей квартиры мнение жильцов других квартир на лестничной клетке не учитывают. Однако юрист подчеркивает, что добиться общественного порядка в доме можно с помощью традиции гражданской активности.

– Само ТСЖ может отразить в своих уставах дополнительные правила для жильцов. В частности, мигрантский контроль. Но запретить продажу долей, разумеется, они не могут, – отметила Ольга Безбородова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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