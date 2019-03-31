2019-03-31T17:52:13+03:00
Общество

Апрель в Петербурге начнется с мокрого снега

А в ближайшие ночи ожидается похолодание
Евгения МОСКВИНА
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В ночь на 1 апреля в Петербурге ожидают мокрый снег.В ночь на 1 апреля в Петербурге ожидают мокрый снег.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Апрель в Северной столице начнется с весенней «шутки» – мокрого снега и похолодания. Именно такая погода ждет Петербург в ночь на понедельник. Столбик термометра опустится от -1 до -3 градусов. Днем 1 апреля воздух прогреется всего от +3 до +5. Погода будет облачной, но зато мокрого снега, как ночью, синоптики не обещают – преимущественно без осадков. При этом может подняться сильный ветер. Он может достигнуть 7-12 метров в секунду, о чем петербуржцев предупреждают в МЧС.

В ночь на вторник, по данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», тоже будет холодно – от -2 до -4 градусов. Поэтому на дорогах с утра ожидается гололедица. Но днем 2 апреля Петербург сможет почувствовать приход весны: воздух прогреется от 6 до 8 градусов. Яркого солнца, правда, не предвидится, но оно может появиться на горизонте. Во вторник в Северной столице ожидается переменная облачность и не будет дождей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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