Около 100 единиц техники задействуют в параде Победы в Петербурге
Петербургские военные начали готовиться к параду Победы. На военных аэродромах Ленобласти уже стартовали тренировки парадных расчетов и механизированной колонны, сообщает пресс-служба Западного военного округа.
В этом году на Дворцовую площадь 9 мая выйдет около 100 единиц гусеничной и колесной техники. Вся она пройдет торжественным маршем в колоннах.
Зрители смогут увидеть бронетранспортеры БТР-82А и универсальные бронированные автомобили повышенной проходимости «Тайфун-К». А также специальные транспортные средства «Тигр». Поучаствую в Параде боевые машины реактивной артиллерии БМ-21 «Торнадо», самоходные зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1», а также другая техника.
Что касается танков, то на Дворцовой площади можно будет увидеть, например, Т-72Б3. А возглавит механизированную колонну легендарный танк и Т-34-85.
– Вся «гусянка» будет оснащена асфальтоходными башмаками и гусеничными лентами с резиновым ходом. Резиновый ход позволит обезопасить городское дорожное покрытие и брусчатку Дворцовой площади от дополнительных нагрузок, – отметили в пресс-службе ЗВО.
ИСТОЧНИК KP.RU