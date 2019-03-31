Около 100 единиц техники задействуют в параде Победы в Петербурге

СЕГОДНЯ 18:34 2019-03-31T18:35:39+03:00

Около ста единиц техники проедет по Дворцовой во время парада Победы 9 мая 2019 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

К 9 мая уже начались тренировки парадных расчетов и механизированной колонны

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Петербургские военные начали готовиться к параду Победы. На военных аэродромах Ленобласти уже стартовали тренировки парадных расчетов и механизированной колонны, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

В этом году на Дворцовую площадь 9 мая выйдет около 100 единиц гусеничной и колесной техники. Вся она пройдет торжественным маршем в колоннах.

Зрители смогут увидеть бронетранспортеры БТР-82А и универсальные бронированные автомобили повышенной проходимости «Тайфун-К». А также специальные транспортные средства «Тигр». Поучаствую в Параде боевые машины реактивной артиллерии БМ-21 «Торнадо», самоходные зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1», а также другая техника.

Что касается танков, то на Дворцовой площади можно будет увидеть, например, Т-72Б3. А возглавит механизированную колонну легендарный танк и Т-34-85.

– Вся «гусянка» будет оснащена асфальтоходными башмаками и гусеничными лентами с резиновым ходом. Резиновый ход позволит обезопасить городское дорожное покрытие и брусчатку Дворцовой площади от дополнительных нагрузок, – отметили в пресс-службе ЗВО.

ИСТОЧНИК KP.RU