Спасенному на путях в Ленобласти псу Сереге нашли новых хозяев

СЕГОДНЯ 20:22 2019-03-31T20:23:49+03:00

Собака иногда скулит и тоскует и пока ест только с рук

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Спасенный пес Серега, которого привязали к железнодорожным рельсам в Ленобласти, отправился к новым хозяевам. Об этом рассказали волонтеры в соцсети. До того как собака обрела новый дом, ее обследовали ветеринары. Помогли с деньгами неравнодушные – скидывались, кто чем может. Теперь Серега привыкает к новому дому и новым людям рядом. А ест пока только с рук.

– В целом все хорошо, дедулька наш привыкает, сегодня уже активно идет на контакт, правда, ночью дал родителям жару. Не спал никто: скулил, тосковал, – рассказали волонтеры в группе, посвященной псу, в соцсети.

Напомним, что жуткая история с животным произошла 21 марта недалеко от станции Антропшино в Гатчинском районе. Бывший хозяин привязал пса к железнодорожным путям и оставил умирать. Спасли собаку машинисты электропоезда, которые вовремя заметили животное и успели затормозить состав. Волонтеры взяли под опеку отвязанного от рельсов пса. Но прежде – забрали у бывшего хозяина, в адекватности которого усомнились.

ИСТОЧНИК KP.RU