2019-04-01T07:39:35+03:00
Общество

Хорошая шутка, но больше не надо: утро 1 апреля «порадовало» петербуржцев заморозками

Автомобили горожан пришлось отскребать от инея, а дороги оказались скользкими из-за гололеда
Петр КИБЕР
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1 апреля в Петербурге будет солнечно.1 апреля в Петербурге будет солнечно.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Первый день апреля традиционно считается днем розыгрышей. И в этот раз пошутить над петербуржцами решила даже сама природа. Утром в понедельник рано проснувшиеся жители Северной столицы обнаружили, что за ночь город замерз. Впрочем, днем погода обещает быть иной.

- 1 апреля в Санкт-Петербурге будет облачно, с прояснениями. Днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный и западный, умеренный. Температура воздуха от +3 до +5 градусов. Атмосферное давление будет повышаться, - сообщается на сайте городского гидрометцентра.

Впрочем, несмотря на обещание «переменной облачности», утром над Петербургом ярко светит солнце. Вместе с пока не оттаявшими от гололеда дорогами это создает серьезную угрозу ДТП -водителям стоит быть аккуратнее. Тем более, что и завтра, 2 апреля метеорологи также прогнозируют ночные заморозки и гололед.

ИСТОЧНИК KP.RU

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