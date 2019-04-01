Хорошая шутка, но больше не надо: утро 1 апреля «порадовало» петербуржцев заморозками

СЕГОДНЯ 07:39 2019-04-01T07:39:35+03:00

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Первый день апреля традиционно считается днем розыгрышей. И в этот раз пошутить над петербуржцами решила даже сама природа. Утром в понедельник рано проснувшиеся жители Северной столицы обнаружили, что за ночь город замерз. Впрочем, днем погода обещает быть иной.

- 1 апреля в Санкт-Петербурге будет облачно, с прояснениями. Днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный и западный, умеренный. Температура воздуха от +3 до +5 градусов. Атмосферное давление будет повышаться, - сообщается на сайте городского гидрометцентра.

Впрочем, несмотря на обещание «переменной облачности», утром над Петербургом ярко светит солнце. Вместе с пока не оттаявшими от гололеда дорогами это создает серьезную угрозу ДТП -водителям стоит быть аккуратнее. Тем более, что и завтра, 2 апреля метеорологи также прогнозируют ночные заморозки и гололед.

ИСТОЧНИК KP.RU