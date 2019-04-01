Нобоа рассказал, какие слова Семака «завели» «Зенит»
В воскресенье в Петербурге играли в большой футбол. На своем стадионе на Крестовском острове «Зенит» принимал «Оренбург». И хоть соперник не выглядел особо грозным, но проблем лидеру чемпионата гости доставили предостаточно.
- «Оренбург» хорошо обороняется и действует на контратаках. У них был один момент и один гол, - приводит слова полузащитника петербуржцев Кристиана Нобоа пресс-служба «Зенита».
Пропустив и не сумев забить, сине-бело-голубые так и ушли на перерыв проигрывая. Учитывая не самые хорошие результаты в последних товарищеских матчах, а также вылет из еврокубков, из-за чего между болельщиками «Зенита» и руководством клуба получился острый разговор, Сергей Семак бросился мотивировать свою команду.
- Тренер сказал, нужно усилить прессинг, необходимо побеждать, хоть матч и сложный. Ведь соперники, идущие за нами в таблице, выиграли свои матчи, - дипломатично рассказал о речи Семака в раздевалке Нобоа.
Впрочем, не так важно что помогло зенитовцам, но во втором тайме они забили трижды и, победив, смогли остаться лидером чемпионата.
ИСТОЧНИК KP.RU