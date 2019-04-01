На Среднеохтинском проспекте из-за прорыва трубы появился «малый Петергоф»
Настоящий гейзер появился ночью 1 апреля под окнами жителей одного из домов на Среднеохтинском проспекте. Здесь не выдержала давления труба с горячей водой из-за чего в небо взметнулся столб пара от разлитого кипятка.
- Во дворе между улицей Крюкова шоссе Революции прорвало трубу, - написали местные жители в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
Прорыв трубы на Среднеохтинском проспекте в Петербурге.Видео: ВК "ДТП и ЧП "Санкт-Петербург"
Проснувшиеся от шума и гулявшие во втором часу ночи горожане смогли заснять фонтан горячей воды, заливавшей припаркованные машины. А поднявшийся пар, вкупе с темной ночью, сделали двор дома на Среднеохтинском проспекте живой декорацией к фильму ужасов «Сайлент Хилл».
Впрочем, более оптимистичные петербуржцы вспомнили про каскад Фонтанов в Петродворце.
- Очередной «Петергоф», - резюмировали горожане в соцсетях.
Через некоторое время прибывшие на место аварийные службы перекрыли воду, а вместе с ней и теплоснабжение близлежащих домов. Ремонт трубы продолжится уже в понедельник днем.
ИСТОЧНИК KP.RU