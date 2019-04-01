На Среднеохтинском проспекте из-за прорыва трубы появился «малый Петергоф»

СЕГОДНЯ 08:28 2019-04-01T08:28:31+03:00

Из-за прорыва трубы двор на Среднеохтинском проспекте стал декорацией к "Сайлент Хиллу". Фото: vk.com/spb_today

Фонтан горячей воды бил из под земли, заливая все вокруг [видео]

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Настоящий гейзер появился ночью 1 апреля под окнами жителей одного из домов на Среднеохтинском проспекте. Здесь не выдержала давления труба с горячей водой из-за чего в небо взметнулся столб пара от разлитого кипятка.

- Во дворе между улицей Крюкова шоссе Революции прорвало трубу, - написали местные жители в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Прорыв трубы на Среднеохтинском проспекте в Петербурге.Видео: ВК "ДТП и ЧП "Санкт-Петербург"

Проснувшиеся от шума и гулявшие во втором часу ночи горожане смогли заснять фонтан горячей воды, заливавшей припаркованные машины. А поднявшийся пар, вкупе с темной ночью, сделали двор дома на Среднеохтинском проспекте живой декорацией к фильму ужасов «Сайлент Хилл».

Впрочем, более оптимистичные петербуржцы вспомнили про каскад Фонтанов в Петродворце.

- Очередной «Петергоф», - резюмировали горожане в соцсетях.

Через некоторое время прибывшие на место аварийные службы перекрыли воду, а вместе с ней и теплоснабжение близлежащих домов. Ремонт трубы продолжится уже в понедельник днем.

ИСТОЧНИК KP.RU