С 1 апреля на просушку на месяц закрываются Летний и Михайловский сады

СЕГОДНЯ 09:06 2019-04-01T09:06:40+03:00

С 1 апреля на просушку закрываются Летний и Михайловский сады. Фото: Олег ЗОЛОТО

До 1 мая вход для горожан и туристов будет закрыт

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На целый месяц с 1 апреля закрывают свои двери, хотя, правильнее будет сказать, входные ворота, Михайловский и Летний сады Санкт-Петербурга. Традиционно в это время начинается просушка после зимы.

- Это необходимая мера, так как дорожки после зимы переувлажнены и при эксплуатации повреждаются, - сообщает пресс-служба Русского музея, в чьем ведении находятся оба сада.

За то время, пока вход для горожан и туристов будет закрыт, земля и грунтовые дорожки успеют просохнуть, а сотрудники садово-паркового хозяйства приведут в порядок зеленые зоны, подновят урны, скамейки и прочее обустройство садов.

с 1 мая, когда начнется «высокий» туристический сезон, Михайловский и Летний сады вновь откроются для посетителей.

Напомним, что неделю назад в Летнем саду распустились подснежники, что означает окончательный приход весны в Петербург.

ИСТОЧНИК KP.RU