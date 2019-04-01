С 1 апреля на просушку на месяц закрываются Летний и Михайловский сады
На целый месяц с 1 апреля закрывают свои двери, хотя, правильнее будет сказать, входные ворота, Михайловский и Летний сады Санкт-Петербурга. Традиционно в это время начинается просушка после зимы.
- Это необходимая мера, так как дорожки после зимы переувлажнены и при эксплуатации повреждаются, - сообщает пресс-служба Русского музея, в чьем ведении находятся оба сада.
За то время, пока вход для горожан и туристов будет закрыт, земля и грунтовые дорожки успеют просохнуть, а сотрудники садово-паркового хозяйства приведут в порядок зеленые зоны, подновят урны, скамейки и прочее обустройство садов.
с 1 мая, когда начнется «высокий» туристический сезон, Михайловский и Летний сады вновь откроются для посетителей.
Напомним, что неделю назад в Летнем саду распустились подснежники, что означает окончательный приход весны в Петербург.
ИСТОЧНИК KP.RU