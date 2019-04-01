На проспекте Культуры водитель «Порше» сбил перебегавшего дорогу ребенка
Очередной случай травмирования детей на дороге произошел в Петербурге в воскресенье днем . Около 13:00 31 марта на проспекте Культуры иномарка сбила ребенка, который выбежал на пешеходный переход.
- Напротив дома номер 19 37-летний водитель автомобиля «Порше Кайенн» сбил на нерегулируемом пешеходном переходе ребенка 2008 года рождения, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
На проспекте Культуры в Санкт-Петербурге "Кайенн" снес 10-летнего ребенка.Видео: ВК "Дорожный инспектор. Санкт-Петербург"
По словам очевидцев, машина на скорости двигалась по левому ряду по проспекту Культуры. В это время к пешеходному переходу подбежали двое детей. Один из них остановился, а второй побежал по «зебре».
Мальчика, который выскочил на проезжую часть, успели пропустить стоявшие автомобили, но ехавший в дальней полосе «Порше» на всем ходу снес ребенка. В результате школьник получил серьезные травмы и был госпитализирован в тяжелом состоянии. Обстоятельства аварии устанавливают сотрудники ГИБДД.
ИСТОЧНИК KP.RU