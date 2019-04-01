2019-04-01T09:27:37+03:00
Происшествия

На проспекте Культуры водитель «Порше» сбил перебегавшего дорогу ребенка

Десятилетний мальчик получил серьезные травмы и был госпитализирован [видео]
Петр КИБЕР
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На проспекте Культуры "Порше" снес 10-летнего ребенка. Фото: vk.com/dorinspbНа проспекте Культуры "Порше" снес 10-летнего ребенка. Фото: vk.com/dorinspb
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Очередной случай травмирования детей на дороге произошел в Петербурге в воскресенье днем . Около 13:00 31 марта на проспекте Культуры иномарка сбила ребенка, который выбежал на пешеходный переход.

- Напротив дома номер 19 37-летний водитель автомобиля «Порше Кайенн» сбил на нерегулируемом пешеходном переходе ребенка 2008 года рождения, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

На проспекте Культуры в Санкт-Петербурге "Кайенн" снес 10-летнего ребенка.Видео: ВК "Дорожный инспектор. Санкт-Петербург"

По словам очевидцев, машина на скорости двигалась по левому ряду по проспекту Культуры. В это время к пешеходному переходу подбежали двое детей. Один из них остановился, а второй побежал по «зебре».

Мальчика, который выскочил на проезжую часть, успели пропустить стоявшие автомобили, но ехавший в дальней полосе «Порше» на всем ходу снес ребенка. В результате школьник получил серьезные травмы и был госпитализирован в тяжелом состоянии. Обстоятельства аварии устанавливают сотрудники ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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