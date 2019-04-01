С 1 апреля на месяц закрывается движение по участку набережной реки Карповки
Новые ограничения движения в Петербурге вступают в силу 1 и 2 апреля. Так, с понедельника закрывается движение по набережной реки Карповки от Каменоостровского проспекта до Геслеровского моста, выходящего на Чкаловский проспект.
- Проезд будет закрыт 01 апреля по 30 апреля в связи с продолжением работ по прокладке канализации, - сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) Петербурга.
Также, с 1 по 30 апреля будет закрыто движение по Среднеохтинскому проспекту
от Шепетовской улицы до улицы Панфиловой, включая перекрестки, а также пересечение Среднеохтинского и Большой Пороховской. Здесь все еще ремонтируют трамвайные пути.
Кроме этого, с 1 апреля по 30 июня из-за продолжения прокладки газопровода закрывается проезд по Менделеевской улице от Чугунной к дому номер 14 по Чугунной улице.
А со 02 по 30 апреля в связи с прокладкой инженерных сетей ограничивается движение транспорта по 24-25 линиям Васильевского острова от Косой линии до Масляного канала.
ИСТОЧНИК KP.RU