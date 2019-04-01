В Мурино разбойник с осколком стекла ограбил двоих за один вечер

СЕГОДНЯ 10:18 2019-04-01T10:18:30+03:00

В Мурино неизвестный мужчина нападал на людей с осколком стекла. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Одно нападение произошло в парадной, а второе в лифте многоэтажек

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Необычное и страшное оружие выбрал для себя неизвестный злоумышленник, который совершил два разбойных нападения на жителей Мурино. Своим жертвам мужчина угрожал острым осколком стекла.

- Около трех часов ночи 31 марта в кабине лифта одного из домов по Петровскому бульвару неизвестный преступник, угрожая осколком стекла, отобрал 500 рублей у гражданки 1977 года рождения, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

С места происшествия неизвестный злодей скрылся. И, судя по всему, недалеко, ведь через час он совершил новое нападение. В парадной одного из домов по бульвару Менделеева он отобрал сумку с документами, личными вещами и телефоном у 20-летней девушки. Сумма похищенного не называется.

Сейчас нападавшего ищет полиция, по факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

ИСТОЧНИК KP.RU