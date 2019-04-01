Полицейским-вымогателям дали по 4,5 года тюрьмы за подброшенные наркотики
Калининский суд Петербурга огласил приговор в отношении двух бывших сотрудников патрульно-постовой службы полиции, которые вымогали у задержанного петербуржцы 20 тысяч рублей.
- Суд установил, что в сентябре 2017 года напарники-полицейские прибыли в качестве подкрепления на место задержания водителя. В нарушение законного порядка они произвели досмотр машины без понятых и видеозаписи, после чего, усадив задержанного в авто потребовали у него 20 тысяч рублей, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Чтобы убедить мужчину расстаться с деньгами, патрульные пригрозили подкинуть в машину наркотики. Несмотря на это, задержанный отказался. Тогда полицейские подложили психотропное вещество в пачку сигарет, лежавшую в кармане у мужчины, а потом, при досмотре в отделении «нашли» ее. Позднее в отношении мужчины даже завели уголовное дело.
Но позднее к ответственности привлекли и самих полицейских-вымогателей. Решением суда они были приговорены к 4,5 годам колонии строгого режима каждый. Сами патрульные вину на признали.
ИСТОЧНИК KP.RU