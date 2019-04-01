Из-за гололеда и окончания каникул Петербург встал в пробках
Утренний гололед стал неприятной неожиданностью для петербургских водителей и привел к многочисленным авариям на дорогах. Они и увеличившийся траффик привели к серьезным пробкам в час пик.
- На Пулковском шоссе, рядом с поворотом на Волхонское, фура «прилегла» в кювет. В янино две иномарки легли в канаву. Очень скользко. На улице Салова грузовик не вписался в поворот и врезался в опору моста, - сообщают горожане в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
Кроме этого по городу произошли и другие аварии, которые ограничили свободный проезд по дорогам. Напряженный уличный траффик усложнило и окончание школьных каникул - родители повезли своих детей на учебу.
Все это привело к тому, что в утренний час пик улицы Петербурга «покраснели», а сервис Яндекс.Пробки показывал 7 баллов.
Сейчас ситуация нормализовалась, но завтра проблемы могут повториться, ведь синоптики опять обещают заморозки и гололед.
ИСТОЧНИК KP.RU