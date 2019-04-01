2019-04-01T11:28:19+03:00
Авто

Из-за гололеда и окончания каникул Петербург встал в пробках

Утренние затруднения на дорогах водители иронично связывают с тем, что школьники после каникул поехали на учебу
Петр КИБЕР
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Утром грузовик не вписался в проезд под мостом на улице Салова и собрал за собой огромную пробку. Фото: vk.com/spb_todayУтром грузовик не вписался в проезд под мостом на улице Салова и собрал за собой огромную пробку. Фото: vk.com/spb_today
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Утренний гололед стал неприятной неожиданностью для петербургских водителей и привел к многочисленным авариям на дорогах. Они и увеличившийся траффик привели к серьезным пробкам в час пик.

- На Пулковском шоссе, рядом с поворотом на Волхонское, фура «прилегла» в кювет. В янино две иномарки легли в канаву. Очень скользко. На улице Салова грузовик не вписался в поворот и врезался в опору моста, - сообщают горожане в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Кроме этого по городу произошли и другие аварии, которые ограничили свободный проезд по дорогам. Напряженный уличный траффик усложнило и окончание школьных каникул - родители повезли своих детей на учебу.

Все это привело к тому, что в утренний час пик улицы Петербурга «покраснели», а сервис Яндекс.Пробки показывал 7 баллов.

Сейчас ситуация нормализовалась, но завтра проблемы могут повториться, ведь синоптики опять обещают заморозки и гололед.

ИСТОЧНИК KP.RU

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