За выходные в Петербурге и Ленобласти произошло 679 ДТП

СЕГОДНЯ 12:36 2019-04-01T12:36:38+03:00

За выходные в Петербурге и Ленобласти произошло почти 700 ДТП. Фото: vk.com/spb_today

39 человек в авариях пострадали, а трое погибли

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Почти 700 дорожно-транспортных происшествий случились в последние выходные марта в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Причинами аварий стали непогода и нарушения правил дорожного движения.

- 30 и 31 марта в Петербурге произошло 572 аварии. 22 из них - с пострадавшими. Ранены 25 человек, в том числе четверо детей. Еще два человека погибли, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

Больше ста аварий произошло и в Ленобласти. В 107 ДТП оказались 14 пострадавших (из них двое - дети) и один погибший.

Самым резонансным происшествием стала авария на Невском проспекте. На перекрестке с Литейным проспектом «Хендэ Дженезис» ударил «Газель» и протаранил встречный «Фольксваген». В последнем на месте погиб водитель, а позднее в больнице скончалась одна из двух пассажирок. Госпитализированы и другие участники ДТП.

По предварительной информации, водитель «Хендэ» был частым нарушителем ПДД и на момент аварии не имел прав по причине их лишения.

ИСТОЧНИК KP.RU