«РЖД» оштрафовали на 200 тысяч рублей за снос исторического здания

СЕГОДНЯ 13:52 2019-04-01T13:52:19+03:00

В "РЖД" считают, что здание было аварийным, а КГИОП с этим не согласен. Фото: Пресс-служба администрации СПб

Дом на улице Шкапина пустили на кирпичи в 2018 году

Изменить размер текста: A A

Ленинский суд Санкт-Петербурга вынес решение по делу о сносе здания дореволюционной постройки на улице Шкапина. «Российские железные дороги», самовольно пустившие дом на кирпичи, заплатят штраф в 200 тысяч рублей.

- Здание объектом культурного наследия не является, расположено в границах единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности, - сообщает пресс-служба администрации Петербурга.

При этом, по правилам, сносить исторические постройки (а здание возведено в 1917 году) можно только в том случае, если оно является аварийным. Однако такого документа комитет по охране памятников (КГИОП) не подписывал.

Фактически, «РЖД» самовольно снесли постройку, не получив никаких разрешений. Впрочем, что дальше станется с полуразрушенным домом - вопрос открытый. Восстанавливать его вряд ли будут.

ИСТОЧНИК KP.RU