«РЖД» оштрафовали на 200 тысяч рублей за снос исторического здания
Ленинский суд Санкт-Петербурга вынес решение по делу о сносе здания дореволюционной постройки на улице Шкапина. «Российские железные дороги», самовольно пустившие дом на кирпичи, заплатят штраф в 200 тысяч рублей.
- Здание объектом культурного наследия не является, расположено в границах единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности, - сообщает пресс-служба администрации Петербурга.
При этом, по правилам, сносить исторические постройки (а здание возведено в 1917 году) можно только в том случае, если оно является аварийным. Однако такого документа комитет по охране памятников (КГИОП) не подписывал.
Фактически, «РЖД» самовольно снесли постройку, не получив никаких разрешений. Впрочем, что дальше станется с полуразрушенным домом - вопрос открытый. Восстанавливать его вряд ли будут.
ИСТОЧНИК KP.RU