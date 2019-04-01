«Форд» потянул на дно: Продажи новых авто в Петербурге ушли в минус впервые за два года

СЕГОДНЯ 14:21 2019-04-01T14:21:37+03:00

В нынешнем феврале реализовано на 2 процента меньше легковушек, чем годом ранее

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Российский авторынок, который после затяжного кризиса вроде бы вновь начал поднимать голову, вновь поник. После двухгодичного роста, начало 2019-го стало не самым приятным сюрпризом для дилеров.

- В феврале 2019 года было продано 11 245 новых легковых легких коммерческих автомобилей. Это означает падение на два процента по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, - сообщает пресс-служба аналитического агентства «Auto-Dealer-СПб».

Последний раз отрицательные результаты петербургский авторынок показывал в 2017 году. После этого продажи только росли. В чем причина нынешнего снижения - неизвестно. Возможно рынок насытился, а возможно сыграли два фактора: большие продажи под новый год и повышение НДС с 1 января 2019-го с 18 до 20 процентов, что подняло цены на машины.

И если в лидерах продаж привычные KIA, Hyundai и LADA, то главными аутсайдерами стали Nissan, Renault и объявивший об уходе из России Ford, который с падением в 32 процента в январе-феврале потянул рынок на дно.

ИСТОЧНИК KP.RU