На Неве пытаются спасти рыбака, который этого не хочет

СЕГОДНЯ 14:29 2019-04-01T14:29:28+03:00

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Жители Петербурга днем в понедельник, 1 апреля, с нескрываемым интересом наблюдали за настоящей погоней, которая развернулась на Неве недалеко от Большеохтинского моста. Спасатели заметили на воде рыбака, сидящего в лодке, и решили помочь мужчине выбраться на берег. Однако у удильщика были совсем другие планы.

- На Неве пытаются спасти рыбака, - сообщили очевидцы в социальных сетях.

Сначала спасатели направили к мирно ловившему рыбу мужчине катер. Увидев это, рыбак включил мотор и начал уплывать в противоположную от доброжелателей сторону. Когда первый заход не увенчался успехом, к рыбаку направили еще один катер на воздушной подушке. Но и в этот раз рыбак решил не сдаваться, а уплывал все дальше и дальше по еще не полностью оттаявшей от льдов Неве.

- Видимо, мужик браконьер, - предположили очевидцы. – На кого он только там охотился? На корюшку или тюленей?

В действительности, дело не в том, что рыбак может быть браконьером. В Петербурге до 20 июня действует запрет на выход маломерных судов на воду в связи с ледоходом. И катер гонятся за рыбаком для того, чтобы выписать ему штраф, а не спасти от улова корюшки. Размер штрафа за это варьируется от двух до пяти тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU