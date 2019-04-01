Смольный объявил конкурс на проектирование участка метро от «Комендантского» до «Шуваловского проспекта»

СЕГОДНЯ 14:42 2019-04-01T14:42:46+03:00

Строительство новой станции метро "Шуваловский проспект" должно завершиться в 2025 году. По планам. Фото: www.metro.spb.ru

Первая часть изысканий и документация обойдутся в 23,7 миллиона рублей или чуть меньше

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Комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Петербурга открыл конкурс на проведение инженерных изысканий и подготовку проектной документации для строительства участка фиолетовой ветки метро.

- Выполнение работ по разработке проектной документации по объекту: «Строительство Фрунзенско-Приморской линии от станции «Комендантский проспект» до станции «Шуваловский проспект», - говорится в заявке, опубликованной на сайте госзакупок.

Начальная цена лота определена в 23,7 миллиона рублей, но она может быть снижена в ходе торгов. Победитель аукциона определится 22 апреля.

Напомним, что станция «Шуваловский проспект» недавно «переехала» на бумаге и теперь должна быть построена на пересечении Комендантского и Шуваловского проспектов. Срок сдачи - конец 2025 года. Срок службы, прописанный в техзадании - 100 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU