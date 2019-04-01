Смольный объявил конкурс на проектирование участка метро от «Комендантского» до «Шуваловского проспекта»
Комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Петербурга открыл конкурс на проведение инженерных изысканий и подготовку проектной документации для строительства участка фиолетовой ветки метро.
- Выполнение работ по разработке проектной документации по объекту: «Строительство Фрунзенско-Приморской линии от станции «Комендантский проспект» до станции «Шуваловский проспект», - говорится в заявке, опубликованной на сайте госзакупок.
Начальная цена лота определена в 23,7 миллиона рублей, но она может быть снижена в ходе торгов. Победитель аукциона определится 22 апреля.
Напомним, что станция «Шуваловский проспект» недавно «переехала» на бумаге и теперь должна быть построена на пересечении Комендантского и Шуваловского проспектов. Срок сдачи - конец 2025 года. Срок службы, прописанный в техзадании - 100 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU