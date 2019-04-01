Петербуржцу, изуродовавшему мужчину «розочкой», грозит 10 лет тюрьмы

СЕГОДНЯ 15:15 2019-04-01T15:15:16+03:00

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В Петербурге предстанет перед судом местный житель, который в пылу ярости изуродовал конфликтовавшего с ним мужчину. Порезы на лице у потерпевшего оказались настолько сильные, что восстановить внешность невозможно. Как сообщила прокуратура в понедельник, 1 апреля, обвиняемому грозит до 10 лет тюрьмы.

- Инцидент произошел теплым вечером в августе 2018 года. Двое мужчин находились на мосту «Красного Курсанта» в Петроградском районе. Между ними началась ссора. Слово за слово, один из них схватил горлышко разбитой бутылки с острыми краями и наотмашь начал быть им своего противника, задев щеку и предплечье, - сообщила прокуратура Петербурга.

Пострадавший оказался в больнице, где ему потребовалось ушивать раны. Предплечье мужчине восстановили, а вот правая щека оказалась разрезана очень сильно. Даже после хирургического вмешательства черты и мимика лица остались неизгладимо изуродованы.

На данный момент уголовное дело направлено в Петроградский районный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU