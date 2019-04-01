2019-04-01T15:15:16+03:00
Происшествия

Петербуржцу, изуродовавшему мужчину «розочкой», грозит 10 лет тюрьмы

Разъяренный человек разрезал оппоненту щеку и предплечье
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Петербуржец предстанет перед судом за изуродование человекаПетербуржец предстанет перед судом за изуродование человекаФото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

В Петербурге предстанет перед судом местный житель, который в пылу ярости изуродовал конфликтовавшего с ним мужчину. Порезы на лице у потерпевшего оказались настолько сильные, что восстановить внешность невозможно. Как сообщила прокуратура в понедельник, 1 апреля, обвиняемому грозит до 10 лет тюрьмы.

- Инцидент произошел теплым вечером в августе 2018 года. Двое мужчин находились на мосту «Красного Курсанта» в Петроградском районе. Между ними началась ссора. Слово за слово, один из них схватил горлышко разбитой бутылки с острыми краями и наотмашь начал быть им своего противника, задев щеку и предплечье, - сообщила прокуратура Петербурга.

Пострадавший оказался в больнице, где ему потребовалось ушивать раны. Предплечье мужчине восстановили, а вот правая щека оказалась разрезана очень сильно. Даже после хирургического вмешательства черты и мимика лица остались неизгладимо изуродованы.

На данный момент уголовное дело направлено в Петроградский районный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ледовый дворец примет игры чемпионата мира по хоккею 2023 года
Смольный объявил конкурс на проектирование участка метро от «Комендантского» до «Шуваловского проспекта»
На Неве пытаются спасти рыбака, который этого не хочет
«Форд» потянул на дно: Продажи новых авто в Петербурге ушли в минус впервые за два года
«РЖД» оштрафовали на 200 тысяч рублей за снос исторического здания
Жители поселка Понтонный жалуются на воду с фекалиями
За выходные в Петербурге и Ленобласти произошло 679 ДТП
Бывший тренер «Зенита» Герман Зонин и его жена отметили 70-летие семейной жизни
Из-за гололеда и окончания каникул Петербург встал в пробках
Полицейским-вымогателям дали по 4,5 года тюрьмы за подброшенные наркотики
В Мурино разбойник с осколком стекла ограбил двоих за один вечер
С 1 апреля на месяц закрывается движение по участку набережной реки Карповки
На проспекте Культуры водитель «Порше» сбил перебегавшего дорогу ребенка
С 1 апреля на просушку на месяц закрываются Летний и Михайловский сады
На Среднеохтинском проспекте из-за прорыва трубы появился «малый Петергоф»
Нобоа рассказал, какие слова Семака «завели» «Зенит»
Хорошая шутка, но больше не надо: утро 1 апреля «порадовало» петербуржцев заморозками