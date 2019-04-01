На Приозерском шоссе под Петербургом в ДТП попал рейсовый автобус

СЕГОДНЯ 16:00 2019-04-01T16:00:01+03:00

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Очередное дорожное происшествие с пригородными пассажирскими автобусами произошло под Петербургом. На Приозерском шоссе в аварию попал рейсовый автобус номер 859 Санкт-Петербург-Приозерск.

- Автобус съехал в сугроб и снес столб, неподалеку от Игоры, - сообщают очевидцы аварии в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По словам самих пассажиров, водитель спешил и мог превысить скорость. В то же время трасса была очень скользкой из-за гололеда. Совокупность причин и могла привести к ДТП. Точнее обстоятельства аварии установят сотрудники ГИБДД. Главное, что серьезных травм никто не получил.

Напомним, что на прошлой неделе случилось аналогичное происшествие. Тогда в автобусе оказалась корреспондент «КП-Петербург», ставшая свидетелем аварии. Правда, в отличие от сегодняшнего ЧП, 29 марта кроме самого рейса 859 в столкновении поучаствовали и две иномарки. Людей спасли подушки безопасности. Пассажиры автобуса также не получили повреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU