Рыбаки устроили заплыв на льдине по Финскому заливу

СЕГОДНЯ 16:07 2019-04-01T16:07:36+03:00

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Несмотря на многочисленные предупреждения МЧС, рыбаки бесстрашно продолжают выходить на лед в Финском заливе в Петербурге и Ленобласти. Азарт заядлых удильщиков не позволяет им включить холодный рассудок и осознать, что в весеннее время при плюсовой температуре, делать это просто напросто опасно. Так, днем в понедельник, 1 апреля, трое рыбаков устроили очередной заплыв по воде.

- Бессмертные рыбаки продолжают штурмовать лед на Финском заливе, - сообщили очевидцы в социальных сетях.

На фото, опубликованное в сети, трое мужчин грустно плывут на оторвавшейся от полотна льдине. Размеры их «плота» небольшие, вся компания с трудом на нем помещается. Рядом с ними видна лунка, через которую, по всей видимости, мужчины хотели добыть улов. Однако сами стали путешественниками.

Благо, спасатели всегда начеку. Катер МЧС направился к рыбакам и снял несчастных с льдины. Сообщений о пострадавших в результате заплыва не сообщалось.

ИСТОЧНИК KP.RU