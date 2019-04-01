Во время ремонта в квартире на Петроградке петербуржцы нашли боеприпас времен ВОВ

СЕГОДНЯ 16:26 2019-04-01T16:28:04+03:00

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На улице Бармалеева в Петроградском районе Петербурга переполох. Около четырех часов дня в понедельник, 1 апреля, жителям дома 24 пришлось срочно эвакуироваться. Причиной тому – боеприпас времен Великой Отечественной войны, который нашли жильцы в одной из квартир.

Местные жители затеяли капитальный ремонт у себя дома. Сняли плинтусы, начали вскрывать пол и, вот, неожиданность. Под половицей лежал ржавый снаряд, который выглядел явно угрожающе. Как он оказался в квартире, да еще в таком укромном месте, не известно.

- Снаряд времен войны нашли хозяева квартиры. Но он оказался старый, ржавый и безопасный, - успокоила пресс-служба МЧС Петербурга.

На данный момент пугающий боеприпас уже спокойно вынесли из квартиры. В целях безопасности, жильцов дома, на всякий случай, эвакуировали на улицу. Сейчас на месте работают МЧС и Росгвардия.

ИСТОЧНИК KP.RU