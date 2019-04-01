Во время ремонта в квартире на Петроградке петербуржцы нашли боеприпас времен ВОВ
На улице Бармалеева в Петроградском районе Петербурга переполох. Около четырех часов дня в понедельник, 1 апреля, жителям дома 24 пришлось срочно эвакуироваться. Причиной тому – боеприпас времен Великой Отечественной войны, который нашли жильцы в одной из квартир.
Местные жители затеяли капитальный ремонт у себя дома. Сняли плинтусы, начали вскрывать пол и, вот, неожиданность. Под половицей лежал ржавый снаряд, который выглядел явно угрожающе. Как он оказался в квартире, да еще в таком укромном месте, не известно.
- Снаряд времен войны нашли хозяева квартиры. Но он оказался старый, ржавый и безопасный, - успокоила пресс-служба МЧС Петербурга.
На данный момент пугающий боеприпас уже спокойно вынесли из квартиры. В целях безопасности, жильцов дома, на всякий случай, эвакуировали на улицу. Сейчас на месте работают МЧС и Росгвардия.
ИСТОЧНИК KP.RU