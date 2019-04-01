2019-04-01T16:34:47+03:00
Общество

Компания Л1 начинает заселение последней очереди ЖК «Премьер Палас»

Оно продлится до 26 апреля
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Третья очередь комплекса «Премьер Палас» была сдана досрочно. Фото Компании Л1.Третья очередь комплекса «Премьер Палас» была сдана досрочно. Фото Компании Л1.
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С 16 апреля 2019 года Компания Л1 начинает выдачу ключей покупателям квартир в корпусах 4.2 и 4.3 третьей очереди жилого комплекса «Премьер Палас» в Санкт-Петербурге.

Последняя, третья очередь комплекса, была досрочно сдана в преддверии нового 2019 года. В ее состав вошли два корпуса общей площадью 32350 кв. м. Здесь расположено 278 квартир от одной до четырех комнат, а также помещения коммерческого назначения.

Плановое заселение продлится до 26 апреля, с графиком можно ознакомиться на официальном сайте Компании Л1. После этого начнется передача покупателям помещений коммерческого назначения, а также выдача ключей тем покупателям, кто по личным причинам не смог получить их в установленные сроки.

СПРАВКА

ЖК «Премьер Палас» построен на Петроградской стороне на берегу Малой Невки. Его особенность – видовые квартиры с террасами и бассейнами на верхних этажах, а также собственная набережная и причал для легких судов. Внутренняя инфраструктура жилого комплекса включает в себя салон красоты, фитнес-центр, spa-салон, детский клуб, частный детский сад, службу круглосуточной охраны, теплый подземный паркинг.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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