Месячник по благоустройству стартовал в Петербурге

СЕГОДНЯ 17:10 2019-04-01T17:10:35+03:00

В течение месячника в Санкт-Петербурге высадят 5580 деревьев и 100,5 тысяч красивоцветущих кустарников. Фото: Артем КИЛЬКИН

Во второй половине апреля на 342 адресах будет проведена полномасштабная мойка улиц с применением специальных моющих средств

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В рамках весенней уборки 2528 городских улиц будут полностью очищены к майским праздникам. На уборку улиц планируется вывести 200 пылесосов, 300 подметальных машин, 200 поливомоечных машин и 200 самосвалов, а также другую вспомогательную технику.

«Мостотрест» запланировал обширную программу помывки всех мостов и других сооружений. В ходе уборки будет вымыто 6700 фасадов. Около 400 тысяч кубометров воды тратят дорожники на весеннюю мойку улиц. В большую поливомоечную машину вмещается около 10 кубометров.

График работы дорожных предприятий согласован с организациями садово-паркового хозяйства, которые ведут санитарную уборку территорий парков, садов, скверов, бульваров, объектов уличного озеленения. В апреле садовникам предстоит открыть приствольные лунки зеленых насаждений, которые были утеплены на зиму, разокучить розы, тюльпаны и многолетники, отремонтировать, помыть и покрасить садовую мебель, подготовить почву для устройства газонов и т.д.

В течение месячника в городе высадят 5580 деревьев и 100,5 тысяч красивоцветущих, пестролистных и хвойных кустарников. Для устройства раннего весеннего цветочного оформления, в том числе подготовки к празднованию 1 мая и Дня Победы, запланирована посадка 530 тыс. шт. виолы.

Традиционный общегородской субботник пройдет в этом году 20 апреля. В этот день каждый петербуржец сможет внести свой личный вклад в благоустройство и красоту города.

Завершится весенний месячник 30 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU