На КАД образовалась 10-километровая пробка

СЕГОДНЯ 18:38 2019-04-01T18:38:28+03:00

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Днем в понедельник, 1 апреля, на кольцевой автодороге (КАД) в Петербурге образовалась огромная пробка. Затор растянулся на 10-километров. Проблемы с движением появились еще утром и продолжаются до сих пор от проспекта Энгельса до Выборгского шоссе.

- Как дела? Может в покер? – в шутку предлагают скоротать время в пробке петербургские автомобилисты.

В течение дня скорость движения на данном участке менялась, но не сильно. По данным «Яндекс.Пробки», то 7-10 километров в час, то автомобили могли чуть-чуть разогнаться до 25 километров в час.

Пробка на КАД Скрин: Яндекс.Пробки

Причиной затора на этом участке КАД стали ремонтные работы. С понедельника, 1 апреля, полностью закрыто внутреннее кольцо на дороге на участке между Парашютной улицей и проспектом Культуры. Перекрыто движение будет в течение трех месяцев, до 1 июля. Движение в оба направления будет открыто по внешнему кольцу КАД, по одной полосе для каждого потока.

ИСТОЧНИК KP.RU