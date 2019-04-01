2019-04-01T18:38:28+03:00
Общество

На КАД образовалась 10-километровая пробка

На трассе в Петербурге начались дорожные работы
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
На КАД в Петербурге образовалась 10-километровая пробкаНа КАД в Петербурге образовалась 10-километровая пробкаФото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Днем в понедельник, 1 апреля, на кольцевой автодороге (КАД) в Петербурге образовалась огромная пробка. Затор растянулся на 10-километров. Проблемы с движением появились еще утром и продолжаются до сих пор от проспекта Энгельса до Выборгского шоссе.

- Как дела? Может в покер? – в шутку предлагают скоротать время в пробке петербургские автомобилисты.

В течение дня скорость движения на данном участке менялась, но не сильно. По данным «Яндекс.Пробки», то 7-10 километров в час, то автомобили могли чуть-чуть разогнаться до 25 километров в час.

Пробка на КАД Скрин: Яндекс.Пробки

Пробка на КАД Скрин: Яндекс.Пробки

Причиной затора на этом участке КАД стали ремонтные работы. С понедельника, 1 апреля, полностью закрыто внутреннее кольцо на дороге на участке между Парашютной улицей и проспектом Культуры. Перекрыто движение будет в течение трех месяцев, до 1 июля. Движение в оба направления будет открыто по внешнему кольцу КАД, по одной полосе для каждого потока.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
При ДТП на Невском столкнулись три автомобиля
Месячник по благоустройству стартовал в Петербурге
Компания Л1 начинает заселение последней очереди ЖК «Премьер Палас»
Во время ремонта в квартире на Петроградке петербуржцы нашли боеприпас времен ВОВ
Рыбаки устроили заплыв на льдине по Финскому заливу
На Приозерском шоссе под Петербургом в ДТП попал рейсовый автобус
Ледовый дворец примет игры чемпионата мира по хоккею 2023 года
Петербуржцу, изуродовавшему мужчину «розочкой», грозит 10 лет тюрьмы
Смольный объявил конкурс на проектирование участка метро от «Комендантского» до «Шуваловского проспекта»
На Неве пытаются спасти рыбака, который этого не хочет
«Форд» потянул на дно: Продажи новых авто в Петербурге ушли в минус впервые за два года
«РЖД» оштрафовали на 200 тысяч рублей за снос исторического здания
Жители поселка Понтонный жалуются на воду с фекалиями
За выходные в Петербурге и Ленобласти произошло 679 ДТП
Бывший тренер «Зенита» Герман Зонин и его жена отметили 70-летие семейной жизни
Из-за гололеда и окончания каникул Петербург встал в пробках
Полицейским-вымогателям дали по 4,5 года тюрьмы за подброшенные наркотики
В Мурино разбойник с осколком стекла ограбил двоих за один вечер
С 1 апреля на месяц закрывается движение по участку набережной реки Карповки
На проспекте Культуры водитель «Порше» сбил перебегавшего дорогу ребенка
С 1 апреля на просушку на месяц закрываются Летний и Михайловский сады
На Среднеохтинском проспекте из-за прорыва трубы появился «малый Петергоф»
Нобоа рассказал, какие слова Семака «завели» «Зенит»
Хорошая шутка, но больше не надо: утро 1 апреля «порадовало» петербуржцев заморозками