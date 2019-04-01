2019-04-01T18:58:38+03:00
Происшествия

При ДТП на Невском столкнулись три автомобиля

Один из участников аварии в центре Петербурга – такси [видео]
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
На Невском проспекте в Петербурге произошло массовое ДТПНа Невском проспекте в Петербурге произошло массовое ДТПФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

На главной артерии Петербурга, Невском проспекте, в шесть часов вечера понедельника, 1 апреля, произошла сильная авария. Три автомобиля, один из которых такси, столкнулись напротив Гостиного двора. Пешеходы с трудом обходят место ДТП, так как машины раскидало по дороге на пересечении Невского и Михайловской улицы, которая ведет к площади Искусств.

- Жестко они встретились. Надеюсь, никто не пострадал, - переживают за людей, попавших в аварию, очевидцы.

Однако все же пострадавшие есть. Вокруг разбитых автомобилей на асфальте валятся куски машин, которые отлетели во время удара. На видео, опубликованном в сети, видно, что авто сильно помяло: разбиты капоты, бамперы, потрескались стекла.

В Санкт-Петербурге на Невском проспекте столкнулись три автомобиля.

На место ДТП быстро приехали сотрудники ДПС, пожарные и бригада скорой помощи. Врачи госпитализировали в больницу одного из пострадавших. В каком именно человек находился состоянии, не уточняется.

На данный момент сотрудники дорожной полиции проводят проверку и выясняют обстоятельства случившегося. На Невском из-за аварии образовался небольшой затор.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На КАД образовалась 10-километровая пробка
Месячник по благоустройству стартовал в Петербурге
Компания Л1 начинает заселение последней очереди ЖК «Премьер Палас»
Во время ремонта в квартире на Петроградке петербуржцы нашли боеприпас времен ВОВ
Рыбаки устроили заплыв на льдине по Финскому заливу
На Приозерском шоссе под Петербургом в ДТП попал рейсовый автобус
Ледовый дворец примет игры чемпионата мира по хоккею 2023 года
Петербуржцу, изуродовавшему мужчину «розочкой», грозит 10 лет тюрьмы
Смольный объявил конкурс на проектирование участка метро от «Комендантского» до «Шуваловского проспекта»
На Неве пытаются спасти рыбака, который этого не хочет
«Форд» потянул на дно: Продажи новых авто в Петербурге ушли в минус впервые за два года
«РЖД» оштрафовали на 200 тысяч рублей за снос исторического здания
Жители поселка Понтонный жалуются на воду с фекалиями
За выходные в Петербурге и Ленобласти произошло 679 ДТП
Бывший тренер «Зенита» Герман Зонин и его жена отметили 70-летие семейной жизни
Из-за гололеда и окончания каникул Петербург встал в пробках
Полицейским-вымогателям дали по 4,5 года тюрьмы за подброшенные наркотики
В Мурино разбойник с осколком стекла ограбил двоих за один вечер
С 1 апреля на месяц закрывается движение по участку набережной реки Карповки
На проспекте Культуры водитель «Порше» сбил перебегавшего дорогу ребенка
С 1 апреля на просушку на месяц закрываются Летний и Михайловский сады
На Среднеохтинском проспекте из-за прорыва трубы появился «малый Петергоф»
Нобоа рассказал, какие слова Семака «завели» «Зенит»
Хорошая шутка, но больше не надо: утро 1 апреля «порадовало» петербуржцев заморозками