При ДТП на Невском столкнулись три автомобиля

СЕГОДНЯ 18:58 2019-04-01T18:58:38+03:00

Один из участников аварии в центре Петербурга – такси [видео]

Изменить размер текста: A A

На главной артерии Петербурга, Невском проспекте, в шесть часов вечера понедельника, 1 апреля, произошла сильная авария. Три автомобиля, один из которых такси, столкнулись напротив Гостиного двора. Пешеходы с трудом обходят место ДТП, так как машины раскидало по дороге на пересечении Невского и Михайловской улицы, которая ведет к площади Искусств.

- Жестко они встретились. Надеюсь, никто не пострадал, - переживают за людей, попавших в аварию, очевидцы.

Однако все же пострадавшие есть. Вокруг разбитых автомобилей на асфальте валятся куски машин, которые отлетели во время удара. На видео, опубликованном в сети, видно, что авто сильно помяло: разбиты капоты, бамперы, потрескались стекла.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/700626" frameborder="0"></iframe> В Санкт-Петербурге на Невском проспекте столкнулись три автомобиля.

На место ДТП быстро приехали сотрудники ДПС, пожарные и бригада скорой помощи. Врачи госпитализировали в больницу одного из пострадавших. В каком именно человек находился состоянии, не уточняется.

На данный момент сотрудники дорожной полиции проводят проверку и выясняют обстоятельства случившегося. На Невском из-за аварии образовался небольшой затор.

ИСТОЧНИК KP.RU