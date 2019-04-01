При ДТП на Невском столкнулись три автомобиля
На главной артерии Петербурга, Невском проспекте, в шесть часов вечера понедельника, 1 апреля, произошла сильная авария. Три автомобиля, один из которых такси, столкнулись напротив Гостиного двора. Пешеходы с трудом обходят место ДТП, так как машины раскидало по дороге на пересечении Невского и Михайловской улицы, которая ведет к площади Искусств.
- Жестко они встретились. Надеюсь, никто не пострадал, - переживают за людей, попавших в аварию, очевидцы.
Однако все же пострадавшие есть. Вокруг разбитых автомобилей на асфальте валятся куски машин, которые отлетели во время удара. На видео, опубликованном в сети, видно, что авто сильно помяло: разбиты капоты, бамперы, потрескались стекла.
В Санкт-Петербурге на Невском проспекте столкнулись три автомобиля.
На место ДТП быстро приехали сотрудники ДПС, пожарные и бригада скорой помощи. Врачи госпитализировали в больницу одного из пострадавших. В каком именно человек находился состоянии, не уточняется.
На данный момент сотрудники дорожной полиции проводят проверку и выясняют обстоятельства случившегося. На Невском из-за аварии образовался небольшой затор.
ИСТОЧНИК KP.RU