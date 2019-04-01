28 незаконных торговцев выгнали из исторического центра Петербурга

СЕГОДНЯ 20:35 2019-04-01T20:35:23+03:00

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В минувшую неделю комитет по контролю за имуществом Петербурга провел очередной рейд по несанкционированной уличной торговле. В понедельник, 1 апреля, он отчитался о проделанной работе. Оказалось, что в центре города появилось большое количество незаконных торговых точек, на которые жалуются сами горожане.

- В Арке Главного штаба были выявлены и изъяты стойка с сувенирной продукцией и одна тележка по реализации продуктов питания, - сообщила пресс-служба комитета.

Также на Садовой улице стояли два стола, на которых были разложены для продажи очки, возле метро «Чернышевская» пять лотков с текстилем и едой. А на Бухарестской улице – шесть столов и одна торговая палатка. Также у «Купчино» выявлены тележка по реализации продуктов питания и тумба по продаже сим-карт. Всё торговое оборудование было изъято.

Рейд прошелся и по историческому центру Петербурга: Сенатская площадь, канал Грибоедова, Большая Морская улица, Лиговский проспект, Невский проспект, площадь Восстания. Всего было найдено десять столов и тумб по продаже экскурсионных билетов, сим-карт, продуктов и сувениров. В общей сложности за прошедшую неделю было освобождено 28 участков, которые незаконно использовались под размещение торговых точек.

ИСТОЧНИК KP.RU