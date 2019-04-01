2019-04-01T21:20:21+03:00
Происшествия

Наглые школьники угнали «Жигули» прошлой ночью в Петербурге

Полиция остановила машину, в которой сидела веселая компания молодых людей
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге дерзкая молодежь угнала "Жигули", чтобы покататьсяВ Петербурге дерзкая молодежь угнала "Жигули", чтобы покататьсяФото: Андрей ГРЕЧАННИК
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Компания веселых молодых людей решила отдохнуть в последнюю ночь школьных каникул с 31 марта на 1 апреля. Ребята сели в машину и начали разъезжать по городу. В Невском районе Петербурге в час ночи их остановили сотрудники полиции. Оказалось, что машина, в которой сидела молодежь, угнана.

- Полицейские остановили отечественный автомобиль ВАЗ-2106 на улице Коллонтай. В «шестерке» сидела веселая компания молодых людей, - сообщили в группе «Экстренный вызов Санкт-Петербург».

Единственного, кого не было на месте в машине – водителя. Он сбежал, увидев полицейских. В автомобиле сидели четыре человека: восьмиклассник, десятиклассница и 23-летний парень со своей 22-летней подругой.

Позже выяснилось, что машину ребята взяли покататься незаконно. Утром в понедельник, 1 апреля, в полицию обратился петербуржец, который заявил об угоне. Эти самые «Жигули» угнали с улицы Антона-Овсеенко. Где находится сейчас автомобиль, не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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