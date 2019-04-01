Во вторник в Петербурге станет тепло и солнечно

СЕГОДНЯ 21:41 2019-04-01T21:41:37+03:00

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В Петербург наконец-то пришла настоящая весна. Снег уже практически везде растаял, на вербе уже начинают набухать пушистые почки, в лесах и парках проснулись змеи и заползали насекомые. Вторник, 2 апреля, обещает быть теплым и солнечным.

- Ближайшие три дня в Петербурге ожидается хорошая погода без осадков. Несмотря на то, что предстоящей ночью еще будут небольшие заморозки до минус 2 градусов, во вторник температура воздуха поднимется до 6-8 градусов выше нуля, - сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Все ближайшие три дня в Северной столице будет дуть небольшой теплый юго-западный ветер, который принесет в город прекрасную погоду и настроение. В среду, 3 апреля, температура воздуха поднимется еще выше до 9-11 градусов тепла. А в четверг ожидается еще приятнее – до 10-12 градусов тепла.

При этом ночи пока что ожидаются пока что холодными. В ночь со вторника на среду в городе будут 3-градусные морозы, в окрестностях и вовсе до минус 5. А в ночь на четверг температура будет колебаться от минус 1 до плюс 1. Но несмотря на это, все дни синоптики обещают яркое солнце, которое зальет улицы Петербурга и принесет ощущение тепла и радости в связи с наступившей настоящей весной.

ИСТОЧНИК KP.RU