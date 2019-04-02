2019-04-02T08:53:28+03:00
Общество

Смольный потратит на ремонт дорог Петербурга 4 миллиарда рублей

Конкурсы на работы объявил комитет по развитию транспортной инфраструктуры
Петр КИБЕР
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На ремонт дорог в Петербурге потратят 4 миллиарда рублей.На ремонт дорог в Петербурге потратят 4 миллиарда рублей.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Комитет по госзаказу Петербурга, в интересах комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) разместил на портале госзакупок шесть заявок на общую сумму в 4 миллиарда рублей. Именно столько будет потрачено в ближайшее время на ремонт дорог города.

Так, 995 с лишним миллионов рублей будут потрачены на приведение в порядок Дальневосточного проспекта, проспекта Большевиков и Народной улицы. Еще 970 миллионов направят на ремонт проспектов Луначарского, Гражданского, Косыгина и также шоссе Революции.

810 миллионов уйдут на север города. Здесь подновят проспект Просвещения, Тихорецкий проспект и другие улицы. Почти миллиард - 963 миллиона рублей нужны для починки Ленинского проспекта, проспекта Стачек, улицы Марата и Двинской улицы.

Также 232 миллиона будут стоить дорожные работы в Колпинском районе и 147 миллионов - в Петродворцовом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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