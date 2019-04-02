На Васильевском острове «Мерседес» лоб в лоб протаранил такси

СЕГОДНЯ 09:55 2019-04-02T09:55:09+03:00

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Утром 2 апреля на Васильевском острове произошло ДТП, осложнившее жизнь местным водителям. Белый внедорожник столкнулся с черным «Мерседесом», который от удара вылетел на встречную полосу и лоб в лоб сошелся с машиной такси.

- «Лексус» отправил «Мерседес» во встречный автомобиль такси на 8-9 линии Васильевского острова, - пишут очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По одной из версий, белый джип мог ударить «Мерседес» сзади, отчего тот выехал на встречную полосу, однако свидетели аварии говорят, что задняя часть машины целая, а удар пришелся в переднее крыло. Возможно, что водитель «Мерседеса» решил развернуться, но все прошло не очень удачно.

По предварительной информации в ДТП, так как удар был не очень сильным, пострадало только «железо». Однако все три машины серьезно повреждены. Особенно сильно досталось белому такси «Хендэ».

Из-за аварии проезд по 8 и 9 линиям затруднен. На месте работают сотрудники ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU