В Петербурге и на всем Северо-Западе России введен запрет на ловлю рыбы

СЕГОДНЯ 10:50 2019-04-02T10:50:07+03:00

В связи с началом нерестового периода в Петербурге и Ленобласти запретили рыбалку. Фото: Сергей АНДРЕЕВ

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Начало апреля - это время, когда на водоемах Северо-Запада России окончательно сходит лед. Где-то он задержится чуть дольше, где-то уже растаял. И в это же время начинается нерестовый период у рыб. Чтобы дать водным обитателям эту возможность, вводится запрет на ловлю рыбы.

- В связи с началом нерестового периода во всех водных объектах рыбохозяйственного значения Санкт-Петербурга, Ленинградской, Псковской, Вологодской, Новгородской и Архангельской областей, Республик Карелия и Коми вступают в силу ограничения на добычу водных биологических ресурсов, - сообщает пресс-служба управления Росрыболовства по Северо-Западу.

Петербурга и Ленобласти ограничения коснутся с момента таяния льда и до конца мая (для щуки) и середины июля (для раков, судака, леща и хариуса). Такие же ограничения действуют на Ладожском озере.

На Финском заливе с 20 мая по 30 июня нельзя будет ловить судака и леща, а также заниматься промыслом с момента таяния льда и до середины лета в определенных бухтах.

Штраф за нарушение - от 2000 до 5000 рублей с конфискацией транспортного средства и других орудий лова.

Полный список ограничений можно посмотреть здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU