2019-04-02T11:15:30+03:00
Общество

В Петербурге главный инспектор МВД России будет лично принимать жалобы на полицию

Прием граждан пройдет в рамках инспекции петербургского главка
Петр КИБЕР
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Главный инспектор МВД России проведет прием граждан в Петербурге. Фото: Пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛОГлавный инспектор МВД России проведет прием граждан в Петербурге. Фото: Пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО
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В пятницу у жителей Петербурга и Ленинградской области будет возможность пожаловаться на действия полицейских главному инспектору МВД России, приехавшему в город на Неве с генеральной проверкой местного управления.

- 5 апреля 2019 года с 9:30 до 19:00 в рамках плановой инспекторской проверки оперативно-служебной деятельности ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области главный инспектор МВД России генерал-майор полиции Соболь Эдуард Юрьевич проведет личный приём граждан, - сообщает пресс-служба главка.

Чтобы попасть на разговор с высокопоставленным гостем из столицы, петербуржцам надо записаться заранее по телефону. Звонить можно 2 и 3 апреля с 10:00 до 17:00 по телефонам: 8 (812) 573-34-81 и 573-20-25.

Сам прием пройдет в здании на улице Чайковского, дом 30.

Напомним, что, по некоторым данным, проверка петербургского главка проходит по просьбе его нового руководителя Романа Плугина, назначенного на должность в конце февраля 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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