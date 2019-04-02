2019-04-02T12:01:52+03:00
Происшествия

В Петербурге начался суд над возможными пособниками террориста, взорвавшего метро

На скамье подсудимых 11 человек [видео]
Анна ПОСЛЯНОВА
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В Санкт-Петербурге 2 апреля 2019 года начался суд над мигрантами, обвиняемыми в теракте в метро.В Санкт-Петербурге 2 апреля 2019 года начался суд над мигрантами, обвиняемыми в теракте в метро.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Второе заседание по делу о теракте в петербургском метро в Ленинградском военном окружном суде началось с опозданием. Обвиняемых пособников смертника Акбарджона Джалилова - 11 мигрантов - завели в "клетку" не ровно в 10 утра, как планировалось, а около 10.30. Следом в зал вошли пострадавшие. Их сегодня 12. Остальные не смогли явиться в суд по состоянию здоровья. Несмотря на то, что с момента трагедии прошло два года, люди до сих пор проходят лечение.

В Петербурге начали судить 11 предполагаемых пособников смертника, взорвавшего бомбу в метро.Олег ЗОЛОТО

Перед началом заседания обвиняемые в подготовке теракта в петербургском метро 3 апреля 2017 года, незаконном изготовлении и хранении взрывчатки вели себя расслаблено. Переговаривались, улыбались. Но самой активной была единственная среди них женщина: Шохиста Каримова с сильном акцентом доказывала журналистам, что "их подставили", а она и вовсе "чистосовестная женщина, которая попала в ловушку".

Напомним, теракт в Петербурге произошел 3 апреля 2017 года. Джалилов подорвал себя в перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». Погибло 15 пассажиров, пострадало более сотни. На первом слушании 11 марта 2019 года обвиняемые не присутствовали: их не успели доставить в «Кресты» из Москвы. Так что сегодня, 2 апреля 2019 года, они впервые встретились с выжившими в тот злополучный день.

Следите за онлайн-трансляцией из зала суда на сайте KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU

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