В Петербурге начался суд над возможными пособниками террориста, взорвавшего метро
Второе заседание по делу о теракте в петербургском метро в Ленинградском военном окружном суде началось с опозданием. Обвиняемых пособников смертника Акбарджона Джалилова - 11 мигрантов - завели в "клетку" не ровно в 10 утра, как планировалось, а около 10.30. Следом в зал вошли пострадавшие. Их сегодня 12. Остальные не смогли явиться в суд по состоянию здоровья. Несмотря на то, что с момента трагедии прошло два года, люди до сих пор проходят лечение.
В Петербурге начали судить 11 предполагаемых пособников смертника, взорвавшего бомбу в метро.Олег ЗОЛОТО
Перед началом заседания обвиняемые в подготовке теракта в петербургском метро 3 апреля 2017 года, незаконном изготовлении и хранении взрывчатки вели себя расслаблено. Переговаривались, улыбались. Но самой активной была единственная среди них женщина: Шохиста Каримова с сильном акцентом доказывала журналистам, что "их подставили", а она и вовсе "чистосовестная женщина, которая попала в ловушку".
Напомним, теракт в Петербурге произошел 3 апреля 2017 года. Джалилов подорвал себя в перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». Погибло 15 пассажиров, пострадало более сотни. На первом слушании 11 марта 2019 года обвиняемые не присутствовали: их не успели доставить в «Кресты» из Москвы. Так что сегодня, 2 апреля 2019 года, они впервые встретились с выжившими в тот злополучный день.
Следите за онлайн-трансляцией из зала суда на сайте KP.RU
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Теракт в метро Санкт-Петербурга 3 апреля 2017 года»