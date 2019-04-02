В Петербурге начался суд над возможными пособниками террориста, взорвавшего метро

СЕГОДНЯ 12:01 2019-04-02T12:01:52+03:00

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Второе заседание по делу о теракте в петербургском метро в Ленинградском военном окружном суде началось с опозданием. Обвиняемых пособников смертника Акбарджона Джалилова - 11 мигрантов - завели в "клетку" не ровно в 10 утра, как планировалось, а около 10.30. Следом в зал вошли пострадавшие. Их сегодня 12. Остальные не смогли явиться в суд по состоянию здоровья. Несмотря на то, что с момента трагедии прошло два года, люди до сих пор проходят лечение.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/700719" frameborder="0"></iframe> В Петербурге начали судить 11 предполагаемых пособников смертника, взорвавшего бомбу в метро.Олег ЗОЛОТО

Перед началом заседания обвиняемые в подготовке теракта в петербургском метро 3 апреля 2017 года, незаконном изготовлении и хранении взрывчатки вели себя расслаблено. Переговаривались, улыбались. Но самой активной была единственная среди них женщина: Шохиста Каримова с сильном акцентом доказывала журналистам, что "их подставили", а она и вовсе "чистосовестная женщина, которая попала в ловушку".

Напомним, теракт в Петербурге произошел 3 апреля 2017 года. Джалилов подорвал себя в перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». Погибло 15 пассажиров, пострадало более сотни. На первом слушании 11 марта 2019 года обвиняемые не присутствовали: их не успели доставить в «Кресты» из Москвы. Так что сегодня, 2 апреля 2019 года, они впервые встретились с выжившими в тот злополучный день.

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ИСТОЧНИК KP.RU