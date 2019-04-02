В Петербурге благоустроят Пионерский и Муринский парки за 59 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 12:25 2019-04-02T12:25:50+03:00

В Петербурге приведут в порядок Пионерский и Муринский парки. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Весна пришла в Петербург и садово-парковые службы взялись за приведения вверенного им хозяйства в порядок. Одни сады закрываются на просушку, чтобы через месяц принять посетителей, а другие ждут капитальных работ.

- 39,9 миллионов рублей выделено на обустройство Муринского парка, расположенного между проспектами Культуры и Гражданским, - сообщает пресс-служба комитета по благоустройству Санкт-Петербурга.

По договору, компания-подрядчик, победившая на торгах, должна будет установить 60 скамеек, высадить зелень, а также оборудовать детские игровые площадки и песочницу.

Еще 19,4 миллиона рублей выделено на работы в Пионерском парке. Здесь подрядчик отремонтирует газоны и набивное покрытие пешеходных дорожек. Кроме этого в парке установят детский игровой комплекс, качели и тренажеры.

Конкурсы на право работ по благоустройству обоих парков уже размещены на портале госзаказа.

ИСТОЧНИК KP.RU