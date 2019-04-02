В Петербурге благоустроят Пионерский и Муринский парки за 59 миллионов рублей
Весна пришла в Петербург и садово-парковые службы взялись за приведения вверенного им хозяйства в порядок. Одни сады закрываются на просушку, чтобы через месяц принять посетителей, а другие ждут капитальных работ.
- 39,9 миллионов рублей выделено на обустройство Муринского парка, расположенного между проспектами Культуры и Гражданским, - сообщает пресс-служба комитета по благоустройству Санкт-Петербурга.
По договору, компания-подрядчик, победившая на торгах, должна будет установить 60 скамеек, высадить зелень, а также оборудовать детские игровые площадки и песочницу.
Еще 19,4 миллиона рублей выделено на работы в Пионерском парке. Здесь подрядчик отремонтирует газоны и набивное покрытие пешеходных дорожек. Кроме этого в парке установят детский игровой комплекс, качели и тренажеры.
Конкурсы на право работ по благоустройству обоих парков уже размещены на портале госзаказа.
ИСТОЧНИК KP.RU