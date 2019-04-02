Кондитерское производство в центре Петербурга сливало в канализацию грязные стоки

СЕГОДНЯ 13:03 2019-04-02T13:03:58+03:00

Нарушение заметили в прокуратуре и теперь требуют прекратить вредить экологии

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Прокуратура Василеостровского района поймала за руку кондитеров, которые сливали вредные сточные воды в городскую канализацию. Нарушителем оказалась крупная фабрика «Невские берега», расположенная на набережной Макарова.

- Проверка показала, что предприятие, в нарушение требований Федерального закона «Об охране окружающей среды» допустило превышение установленных нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ в централизованные системы водоотведения, - сообщает пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга.

Так, проверяющим не понравились состав и свойства сточных вод, в которых было превышение нормативов по веществам БПК 5 (биологическое потребление кислорода) и ХПК (химическое потребление кислорода), которые показывают степень загрязнения выбросов.

Итогом проверки стало требование устранить нарушение. Руководство кондитерской фабрики могут привлечь к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU