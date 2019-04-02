2019-04-02T13:44:59+03:00
Авто

Ремонт на КАД собрал огромную пробку на севере Петербурга

Утром 2 апреля длина затора превышала 10 километров
Петр КИБЕР
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Таким свободным северный участок КАДа водители увидят не скоро.Таким свободным северный участок КАДа водители увидят не скоро.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Глобальный трехмесячный ремонт на северном участке КАДа, который начался в понедельник,1 апреля, как и предполагали петербуржцы, стал собирать не менее глобальные пробки. Вчера в него автомобилисты встали впервые, а сегодня уже по привычке.

В утренний час пик сервис Яндекс.Пробки показывал длину затора более 10 километров (в сторону проспекта Культуры от Парашютной улицы). Вместо 7-8 минут, за которые машина обычно проезжает такой участок, сегодня путь занимал до часа. К 11 утра ситуация только ухудшилась.

По состоянию на 13:30 пробка немного уменьшилась, однако трехкилометровый участок внутреннего кольца КАД в обе стороны от развязки с проспектом Энгельса до сох пор окрашены красным. Здесь машины едут 15 километров в час.

Напомним, что ремонт на внутреннем кольце КАД связан с реконструкцией северного участка трассы, который расширят с четырех до шести полос . Работы продлятся с апреля по июль 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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