Эдита Пьеха в 16-й раз может остаться без звания «Почетный гражданин Санкт-Петербурга»
Комиссия Законодательного собрания Санкт-Петербурга по образованию, науке и культуре рекомендовала городскому парламенту не проводить выборы почетных граждан в 2019 году. Таким образом, и Александр Сокуров и Эдита Пьеха - в очередной раз, скорее всего, остались без звания.
- Основанием для решения стали нарушения в процедуре выдвижения кандидатур на почетное звание. За вручение знака «Почетный гражданин Санкт-Петербурга» проголосовал один член комиссии, а против - семь, - пишет в соцсетях депутат Борис Вишневский.
Теперь, согласно принятому решению, комиссия будет рекомендовать отказаться от выборов почетных граждан в этом году. Окончательное решение примет городской парламент.
Напомним, что в списке на звание значились певица Эдита Пьеха, кинорежисер Александр Сокуров, и ректор Европейского университета, социолог Борис Фирсов.
Ранее письмо с просьбой о присуждении почетных званий в 2019 году руководству Петербурга написали Олег Басилашвили и Михаил Пиотровский.
ИСТОЧНИК KP.RU