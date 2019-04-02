Эдита Пьеха в 16-й раз может остаться без звания «Почетный гражданин Санкт-Петербурга»

СЕГОДНЯ 16:13 2019-04-02T16:13:03+03:00

Эдиту Станиславовну 15 раз выдвигали на звание "Почетный житель Санкт-Петербурга", но ни разу его так и не дали. Фото: Александр ГЛУЗ

В 2019 году выборы почетных граждан было рекомендовано не проводить

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Комиссия Законодательного собрания Санкт-Петербурга по образованию, науке и культуре рекомендовала городскому парламенту не проводить выборы почетных граждан в 2019 году. Таким образом, и Александр Сокуров и Эдита Пьеха - в очередной раз, скорее всего, остались без звания.

- Основанием для решения стали нарушения в процедуре выдвижения кандидатур на почетное звание. За вручение знака «Почетный гражданин Санкт-Петербурга» проголосовал один член комиссии, а против - семь, - пишет в соцсетях депутат Борис Вишневский.

Теперь, согласно принятому решению, комиссия будет рекомендовать отказаться от выборов почетных граждан в этом году. Окончательное решение примет городской парламент.

Напомним, что в списке на звание значились певица Эдита Пьеха, кинорежисер Александр Сокуров, и ректор Европейского университета, социолог Борис Фирсов.

Ранее письмо с просьбой о присуждении почетных званий в 2019 году руководству Петербурга написали Олег Басилашвили и Михаил Пиотровский.

ИСТОЧНИК KP.RU