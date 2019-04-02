2019-04-02T16:25:10+03:00
Происшествия

Три женщины пострадали в результате ДТП в Гатчине

На Южном полукольце в Ленобласти столкнулись «Фольксваген» и «Митсубиси» [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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В Гатчинском районе Ленобласти произошло ДТПВ Гатчинском районе Ленобласти произошло ДТПФото: СОЦСЕТИ
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Утром во вторник, 2 апреля, в Ленинградской области недалеко от Петербурга произошла авария. На трассе Южного полукольца на 76-м километре в Гатчинском районе около 10:35 часов утра столкнулись две иномарки. В результате аварии в больнице оказались сразу четыре человека.

Четыре человека пострадали в ДТП в Гатчинском районе Ленобласти .

- По предварительной информации, виновницей ДТП стала 45-летняя женщина, которая находилась за рулем автомобиля «Фольксваген». Поворачивая налево, она столкнулась с машиной марки «Митсубиси», которым управлял 33-летний мужчина, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

«Фольксваген» от удара почти не пострадал. У «Митсубиси» разбит всмятку капот, выбиты фары и поврежден двигатель.

Автомобилистка не пострадала. А вот водителю «Митсубиси» и его пассажирам повезло меньше. Сотрудники скорой помощи госпитализировали с места ДТП 33-летнего мужчину, а также женщин 40, 57 и 67 лет, которые находились с ним в машине в момент аварии. У всех диагностированы многочисленные травмы. Сотрудники дорожной полиции проводят проверку по факту происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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