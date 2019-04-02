Один человек погиб в результате обрушения лестницы в ЖК «Лондон-парк» в Петербурге

СЕГОДНЯ 17:44 2019-04-02T18:01:37+03:00

Рабочий погиб во время обрушения лестницы в Выборгском районе Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН

В строящемся доме обвалились лестничные перекрытия с четырнадцатого по первый этаж

Изменить размер текста: A A

На стройке жилого комплекса «Лондон-парк» на проспекте Просвещения, 43 в Выборгском районе Петербурга днем во вторник, 2 апреля, произошла трагедия. В еще недостроенном здании обвалилась лестница. В момент обрушения на ней находился рабочий. Мужчина погиб на месте.

- На строящемся объекте обвалились лестничные перекрытия с четырнадцатого по первый этаж. Погиб рабочий, - подтвердили «Комсомольской правде – Петербург» в пресс-службе МЧС Северной столицы.

Также спасатели пояснили, что трагический инцидент произошел в тот момент, когда происходил монтаж лестницы. Известно, что полностью обвалились все лестницы корпуса по левой стороне. Справа перекрытия остались на месте.

На данный момент на месте трагедии работают спасатели и скорая помощь. Выясняются причины, которые привели к обрушению лестницы.

ИСТОЧНИК KP.RU