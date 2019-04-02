2019-04-02T18:01:06+03:00
Происшествия

Грабителю женщин-одиночек в Петербурге грозит 10 лет тюрьмы

За два месяца жертвами петербуржца стали девять человек
Лилия КОЗЛОВА
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Грабитель женщин отправится под суд в ПетербургеГрабитель женщин отправится под суд в ПетербургеФото: Олег ЗОЛОТО
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В Петербурге собираются судить мужчину, который в течение двух месяце напал и ограбил девять человек. Во время своих налетов грабитель угрожал жертвам различным оружием, бил их и отбирал имущество силой. Уголовное дело направлено в суд во вторник, 2 апреля.

- Подсудимый обвиняется в шести преступлениях с применением насилия, а также в трех с применением оружия, - сообщила пресс-служба прокуратуры Петербурга.

Орудовал разбойник в течение двух месяцев с декабря минувшего года по февраль 2019. Все свои преступления он совершал в Приморском районе Петербурга. В основном, мужчина выслеживал одиноких женщин, которые не могли бы ему дать отпор, и нападал на них в вечернее время. Угрожая беззащитным жертвам, грабитель отнимал у них ценные вещи и скрывался с места происшествия.

На данный момент налетчик находится под стражей в ожидании суда. Грабителю грозит до десяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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