Женщина перепутала педали и врезалась на машине в дом в Петербурге, отправив пешехода в реанимацию

СЕГОДНЯ 18:39 2019-04-02T19:45:25+03:00

Во Фрунзенском районе Петербурга женщина на машине сбила пешехода и врезалась в дом Фото: Артем КИЛЬКИН

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Во Фрунзенском районе Петербурга днем во вторник, 2 апреля, 20-летняя женщина за рулем автомобиля врезалась в дом. Водитель на внедорожнике от страха перепутала педали и перекрыла вход в парадную одного из домов на улице Олеко Дундича. В результате пострадал один пешеход.

Автомобиль врезался в ограждение, в дом и сбил женщину во дворе Фрунзенского района Петербурга .

- Инцидент произошел около пяти часов вечера 2 апреля во дворе одного из домов на улице Олеко Дундича, - рассказали очевидцы в социальной сети «ВКонтаке».

По словам свидетелей, авария произошла сумбурным образом. Сначала 20-летняя автомобилистка перепутала педали газа и тормоза и влетела в ограду во дворе. Испугавшись удара, она еще раз вдарила по газам и промчалась вперед, врезавшись в дом. По пути к стене автомобиль задел женщину, идущую по тротуару.

В результате ДТП пешеход серьезно пострадала. Несчастную женщину экстренно увезли в реанимацию. Информации о ее состоянии на данный момент нет.

На месте уже работают сотрудники дорожной полиции, которые разбираются в обстоятельствах ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU