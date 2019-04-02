Депутаты Петербурга примут решение об избрании Почетных граждан

СЕГОДНЯ 20:25 2019-04-02T20:25:24+03:00

Получит в 2019 году кто-нибудь это звание или нет, станет известно в мае

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Общественность Петербурга активно обсуждает – будут ли в 2019 году выбирать Почетного гражданина Северной столицы. Как правило, данным званием награждали деятелей культуры, образования и науки каждый год, однако в этот раз голосование может не состояться. В 2019 году Законодательное собрание города на Неве предлагает не рассматривать вопрос о присвоении данного статуса.

- Согласно закону, звание «Почетный гражданин Санкт-Петербурга» должно присваиваться не реже одного раза в пять лет, - напомнил председатель ЗакСа Вячеслав Макаров. - Члены постоянной комиссии предлагают не проводить голосование по кандидатурам в этом году.

Несмотря на предложение, окончательное решение будет принято депутатами Петербурга на пленарном заседании парламента в мае. Известно, что в этом году на рассмотрение ЗакСа внесены три кандидатуры. По словам Макарова – все они известные и достойные люди, которые пользуются в Петербурге большим уважением горожан.

Напомним, что основанием для отмены голосования стали нарушения в процедуре выдвижения кандидатур на почетное звание.

ИСТОЧНИК KP.RU