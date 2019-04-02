Детский сад Петербурга эвакуировали из-за пожара в подвале дома

СЕГОДНЯ 20:59 2019-04-02T20:59:38+03:00

В результате возгорания здания в Московском районе никто не пострадал

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Спасатели Петербурга вечером во вторник, 2 апреля, выехали на экстренный вызов в один из детских садов города. Около шести часов в подвале дома на Кузнецовской улице начался пожар, как раз под детским учреждением. Благо, в результате ЧП никто не пострадал. Всех малышей вывели из помещения еще до приезда пожарных.

- В 17:53 часов 2 апреля на телефон МЧС поступило сообщение о пожаре в доме 42 по Кузнецовской улице Московского района, где располагается детский сад №35, - сообщила пресс-служба спасателей Петербурга.

На место происшествия прибыли пятнадцать человек личного состава МЧС и три спецмашины. Там спасатели увидели, что в подвале жилого дома горит обстановка на площади три квадратных метров.

Пожар был потушен очень быстро. Уже 18:13 огонь был полностью ликвидирован. Сообщений о пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU