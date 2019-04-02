2019-04-02T21:32:25+03:00
Происшествия

Потоп в Ленобласти: В Тосно началось половодье

Река Тосна заливает дороги в частном секторе [фото]
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Город Тосно Ленобласти затопилоГород Тосно Ленобласти затопилоФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Накануне в понедельник, 1 апреля, МЧС Ленинградской области предупредили об опасности половодья. И вот, 2 апреля начало затапливать город Тосно. Река Тосна вышла из своих берегов и уже заливает дороги в частном секторе.

Несмотря на серьезное бедствие и множество неудобств в связи с потопом, петербуржцы, увидев фотографии половодья в сети, позавидовали такой красоте. На солнечных снимках вода залила проезжие части между домами. Выглядит так, словно все они находятся вплотную к берегу какого-то большого озера.

Река Тосна затопила дороги в частном секторе Фото: СОЦСЕТИ

Река Тосна затопила дороги в частном сектореФото: СОЦСЕТИ

Фото: СОЦСЕТИ

- Пора назначать местного Мазая, а то зайцы не выживут, - обеспокоенно отметил очевидец в социальной сети.

Один из свидетелей отметил, что половодье можно даже использовать в свою пользу и устроить рыбалку. По его словам, местные жители в прошлом 2018 году по время затопления установил сеть в огороде и даже поймал какую-то мелкую рыбку.

Местные жители оказались отрезаны от цивилизации Фото: СОЦСЕТИ

Местные жители оказались отрезаны от цивилизацииФото: СОЦСЕТИ

Фото: СОЦСЕТИ

Спасатели МЧС уже готовы к половодью. На данный момент они внимательно следят за обстановкой и постоянно проверяют уровень воды в реке Тосна.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пожар охватил стройку в историческом районе Петербурга
Детский сад Петербурга эвакуировали из-за пожара в подвале дома
Пострадавшему при взрыве в Военно-космической академии Петербурга провели операцию
Депутаты Петербурга примут решение об избрании Почетных граждан
В Петербурге выведен из цеха новый уникальный корабль «Владимир Емельянов»
Женщина перепутала педали и врезалась на машине в дом в Петербурге, отправив пешехода в реанимацию
Грабителю женщин-одиночек в Петербурге грозит 10 лет тюрьмы
Один человек погиб в результате обрушения лестницы в ЖК «Лондон-парк» в Петербурге
После взрыва в Военно-космической академии в Петербурге возбуждено уголовное дело
В Петербурге началась очистка мостов и набережных от зимней грязи
Александр Беглов: в Военно-космической академии сработало неустановленное взрывное устройство
Три женщины пострадали в результате ДТП в Гатчине
Эдита Пьеха в 16-й раз может остаться без звания «Почетный гражданин Санкт-Петербурга»
Опубликован список пострадавших во время взрыва в Военной-космической академии в Петербурге
Ремонт на КАД собрал огромную пробку на севере Петербурга