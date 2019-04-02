Потоп в Ленобласти: В Тосно началось половодье

СЕГОДНЯ 21:32 2019-04-02T21:32:25+03:00

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Накануне в понедельник, 1 апреля, МЧС Ленинградской области предупредили об опасности половодья. И вот, 2 апреля начало затапливать город Тосно. Река Тосна вышла из своих берегов и уже заливает дороги в частном секторе.

Несмотря на серьезное бедствие и множество неудобств в связи с потопом, петербуржцы, увидев фотографии половодья в сети, позавидовали такой красоте. На солнечных снимках вода залила проезжие части между домами. Выглядит так, словно все они находятся вплотную к берегу какого-то большого озера.

Река Тосна затопила дороги в частном сектореФото: СОЦСЕТИ

Фото: СОЦСЕТИ

- Пора назначать местного Мазая, а то зайцы не выживут, - обеспокоенно отметил очевидец в социальной сети.

Один из свидетелей отметил, что половодье можно даже использовать в свою пользу и устроить рыбалку. По его словам, местные жители в прошлом 2018 году по время затопления установил сеть в огороде и даже поймал какую-то мелкую рыбку.

Местные жители оказались отрезаны от цивилизацииФото: СОЦСЕТИ

Фото: СОЦСЕТИ

Спасатели МЧС уже готовы к половодью. На данный момент они внимательно следят за обстановкой и постоянно проверяют уровень воды в реке Тосна.

ИСТОЧНИК KP.RU