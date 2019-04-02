2019-04-02T21:52:41+03:00
Происшествия

Пожар охватил стройку в историческом районе Петербурга

В районе Горелово загорелись строительные вагончики [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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На стройплощадке в Горелово произошел пожарНа стройплощадке в Горелово произошел пожарФото: СОЦСЕТИ
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Жители Горелово Красносельского района Петербурга вечером во вторник, 2 апреля, стали свидетелями пожара. Пламя высотой в пять метров поглотило стройку торгового центра на Красносельском шоссе. Огонь охватил не само недостроенное торговое здание, а территорию рядом с ним.

В районе Горелово в Петербурге произошел пожар на стройке .

- Только что проезжал мимо, горят строительные вагончики, - поделился информацией о происходящем очевидец в социальной сети.

По словам других свидетелей, загорелась будка охранника стройки. На кадрах, опубликованных в сети, видны густые клубы черного дыма, которые высоко поднимаются вверх в небо. По предварительным данным, пожар охватил территорию в пять-шесть квадратных метров.

На данный момент пожарные уже спешат на место возгорания. Как только они ликвидируют огонь, то установят, что стало причиной инцидента. Сообщений о пострадавших не поступало.

ИСТОЧНИК KP.RU

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